İran: "Henüz ikinci tur görüşmelere katılmak için bir karar almadık"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın ABD ile ikinci tur görüşmelere katılma kararı almadığını açıkladı. Bekayi, görüşmelerin ulusal çıkarlarla uyumlu olması durumunda İslamabad'a gidebileceklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin henüz ABD'yle ikinci tur görüşmelere katılmak için bir karar almadığını söyledi.

İtimad haber sitesine göre, Bekayi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bekayi, "Henüz (ABD'yle) ikinci tur görüşmelere katılmak için bir karar almadık." dedi.

Sözcü Bekayi, ülkenin ulusal çıkarlarına uygun olduğu sonucuna varılması durumunda İslamabad'a gideceklerini yineledi.

Öte yandan, bazı medya kuruluşlarında, Bekayi'nin, "İran, Pakistan aracılığıyla iletilen Trump'ın ateşkesi uzatma isteğini kabul etti." dediği iddia edildi.

Ancak Bekayi'den bu ifadeleri kullandığına ilişkin herhangi bir teyid gelmedi.

Bu arada Tesnim Haber Ajansı da verdiği haberde, "İran, şu ana kadar ateşkesin uzatılmasına ilişkin resmi bir tutum açıklamamıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye

Aziz İhsan Aktaş davasında biri belediye başkanı 5 sanığa tahliye
Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş

İstanbul'un yüreğine su serpen haber geldi
Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Binlerce kilometre öteden çıkıp Türkiye'den geçecek! Son durak Avrupa
İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...

Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı

Aileler köyü birbirine kattı: Onlarca yaralı var
Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş

İstanbul'un yüreğine su serpen haber geldi
Ederson'un penaltı notlarını gizlice almışlar! Yapılan paylaşımdaki ifade bomba

Onun da penaltı notlarını gizlice yürütmüşler: Ederson bey...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...

Genç kızın haklı isyanı: Siz ahlaktan, namustan...