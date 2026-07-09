İran basını: ABD ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde bir demir yolu köprüsüne saldırdı
İran basını, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde bir demir yolu köprüsünü hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 7 mühimmat kullanıldı, ikisi raylarda patladı.
İran basını, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde bir demir yolu köprüsünü hedef aldığını duyurdu.
İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, kuzeydeki Gülistan eyaletinin Akkale kentinin batı sınırındaki demir yolu üzerindeki Akteke Han köprüsünün ABD tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.
Saldırının yerel saatle 01.30 sularında gerçekleştiği, köprünün 7 mühimmatla hedef alındığı ve bunlardan ikisinin demir yolu raylarında patlamaya yol açtığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun