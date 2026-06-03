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İran medyası, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD askeri gemisini hedef aldığını iddia etti

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İran medyası, ordunun Umman Denizi'nde bir ABD askeri gemisini hedef aldığını iddia etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise bu iddiayı yalanladı.

İran medyası, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir askeri gemiyi hedef aldığını öne sürerken, ABD söz konusu iddiayı reddetti.

İran'ın Tesnim Haber Ajansının haberinde, İran ordusunun, "ABD'nin İran ticari gemilerine yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı düzenlemelerini ihlal etmesi" nedeniyle bir ABD gemisini hedef aldığı belirtildi.

Umman Denizi'nde hedef alınan ABD askeri gemisinin "komuta ve kontrol merkezine" sahip olduğu ve İran'ın karasularına yaklaştığı sırada hedef alındığı aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Umman Denizi'nde ABD askeri gemisini hedef aldığı iddiası reddedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
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