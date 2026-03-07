Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırıları Birçok Ülkede Protesto Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına karşı dünya genelinde protestolar düzenleniyor. Viyana, Keşmir ve Meksika'da yapılan gösterilerde, İran'la dayanışma mesajları veriliyor ve saldırıların durdurulması çağrısı yapılıyor.

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları birçok ülkede protesto edilirken, İran'la dayanışma mesajları verildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik tepkiler sürüyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da savaş karşıtı göstericiler sokaklara çıkarak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarını protesto etti. Göstericiler, İran'la dayanışma mesajları verirken, saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Benzer protestolar Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Kargil bölgesinde de gerçekleştirildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren binlerce kişi yürüyüş düzenledi. Göstericiler Washington ve Tel Aviv'in "saldırgan savaşına" karşı sloganlar atarken saldırılarda hayatını kaybedenler için adalet talep etti.

Öte yandan Meksika'da üniversite öğrencileri, İran'ın Minab kentinde ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bildirilen okul çağındaki kız öğrencileri anmak için bir etkinlik düzenledi. Protestolara ilişkin görüntüler İran devlet medyası tarafından paylaşıldı.

Kaynak: ANKA
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Okan Buruk: Haftaya maçta yokum

Taraftarları kahreden haber: Haftaya maçta yokum
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü

Derbiyi izleyenler açtı ağzını yumdu gözünü
Trump, ABD'li askerlerin cenaze törenine gidiyor

Trump, kendisini en çok zorlayacak yere gidiyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması