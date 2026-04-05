İstanbul'da İran'a destek konvoyu düzenlendi

Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi tarafından İran'a destek amacıyla konvoy oluşturuldu.

Türk ve İran bayraklarıyla donatılan araçlar, Küçükçekmece'deki Zeynebiye Camisi önünden hareket ederek Florya'ya ulaştı.

Otomobil ve motosikletlerin yer aldığı konvoya, evlerinin balkonlarından izleyenler alkışlarla destek verdi. Konvoy tekrar caminin önüne geldi.

Burada açıklama yapan Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi Başkanı Hasan Şapulu, yaklaşık bir aydır İran'daki süreci takip ettiklerini belirterek, "Bu süreçte bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama daha güzel neler yapabiliriz, zulmün karşısında nasıl durabiliriz, diye bir fikir oluşturduk. Yüzlerce araç bugün burada zulme karşı direnişin yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

"Dost ve Kardeş Ülke İran'a Destek Konvoyu"nun amacının İran'a destek olduğunu dile getiren Şapulu, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'dan gelenlerle birlikte yaklaşık 500 aracın konvoyda yer aldığını söyledi.

Şapulu, her zaman Müslümanlar olarak meydanlarda olduklarını dile getirerek, "Biz, siyonistler gibi sığınaklara girmiyoruz. Bizim amacımız Müslümanların her daim meydanlarda olduğunu göstermektir." dedi.