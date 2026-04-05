Haberler

İstanbul'da İran'a destek konvoyu düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi, İran'a destek amacıyla oluşturduğu konvoyla birlikte yüzlerce aracı bir araya getirerek dikkat çekti. Konvoy, Küçükçekmece'deki Zeynebiye Camisi önünden başlayarak Florya'ya ulaştı.

Türk ve İran bayraklarıyla donatılan araçlar, Küçükçekmece'deki Zeynebiye Camisi önünden hareket ederek Florya'ya ulaştı.

Otomobil ve motosikletlerin yer aldığı konvoya, evlerinin balkonlarından izleyenler alkışlarla destek verdi. Konvoy tekrar caminin önüne geldi.

Burada açıklama yapan Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi Başkanı Hasan Şapulu, yaklaşık bir aydır İran'daki süreci takip ettiklerini belirterek, "Bu süreçte bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama daha güzel neler yapabiliriz, zulmün karşısında nasıl durabiliriz, diye bir fikir oluşturduk. Yüzlerce araç bugün burada zulme karşı direnişin yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

"Dost ve Kardeş Ülke İran'a Destek Konvoyu"nun amacının İran'a destek olduğunu dile getiren Şapulu, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'dan gelenlerle birlikte yaklaşık 500 aracın konvoyda yer aldığını söyledi.

Şapulu, her zaman Müslümanlar olarak meydanlarda olduklarını dile getirerek, "Biz, siyonistler gibi sığınaklara girmiyoruz. Bizim amacımız Müslümanların her daim meydanlarda olduğunu göstermektir." dedi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

