Abd, İran'a Ait Bir İnsansız Hava Aracını Düşürdü

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı, İran'a ait bir insansız hava aracının Arap Denizi'nde USS Abraham Lincoln gemisine "belirsiz bir niyetle" yaklaştığını ve ardından düşürüldüğünü bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Tim Hawkins yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln'den kalkan bir ABD savaş uçağının "İran insansız hava aracını öz savunma amacıyla ve uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için düşürdüğünü" söyledi.