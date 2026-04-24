İran'a 6 yardım TIR'ı daha gönderildi

VAN'da, içerisinde tıbbi malzeme bulunan 6 yardım TIR'ı, İran'a ulaştırılmak üzere yola çıktı. Daha önce gönderilen 3 TIR ile birlikte Türkiye'den İran'a ulaştırılan yardım TIR'ı sayısı 9'a yükseldi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan tıbbi sarf malzemeleri, ilaç, serum, cihaz, oksijen tüpleri ve sedyeler kolilere konularak TIR'lara yüklendi. Yardım malzemelerini taşıyan 6 TIR, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a gitmek üzere yola çıktı.

Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatları doğrultusunda yardımların hazırlandığını belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğümüz çalışanlarıyla birlikte komşu ülke İran'a ulaştırılmak üzere toplanan tıbbi yardım malzemeleri kolilere konularak TIR'lara yüklendi. 6 TIR'ı Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a uğurladık. Daha önce de 3 TIR göndermiştik. Bu 6 TIR ile birlikte ülkemizden toplam 9 TIR, İranlı meslektaşlarımıza ve vatandaşlarına hizmet etmek üzere ulaştırılmış olacak" dedi.

Yardımların süreceğini ifade eden Tosun, "Bundan sonraki süreçte de kardeşlerimize yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu savaş kısa sürede sona erer ve İranlı meslektaşlarımız görevlerini daha rahat şekilde yerine getirir. Van olarak sınır ötesine desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
