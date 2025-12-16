Haberler

İran'da Afgan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi hız kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran İçişleri Bakanlığı, ülkesindeki 6.1 milyon düzensiz Afgan göçmenden 1.6 milyonunu sınır dışı ettiğini duyurdu. Geri kalan göçmenlerin durumlarıyla ilgili çalışmalar sürerken, Afganistan'daki son gelişmelerin göçmen akışını etkilediği bildirildi.

İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, Afganistan uyruklu 1 milyon 600 bin düzensiz göçmeni sınır dışı ettiklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Yarahmedi, ülkesindeki düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'da 6 milyon 100 bin Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğunu ancak bunlardan 1 milyon 600 binini sınır dışı ettiklerini söyleyen Yarahmedi, şunları kaydetti:

"Şu an ülkede 4 milyon 500 bin Afganistan uyruklu göçmen kaldı. Kalanlarla ilgili, sahip oldukları izin belgeleri üzerinden incelemeler devam ediyor ve çıkış tarihlerinin belirlenmesi için çalışma yapılıyor."

Yarahmedi, Afganistan'da 2021 yılındaki yönetim değişikliğinin ardından önceki hükümet döneminde görevli birçok Afganistanlının İran'a geldiğine vurgu yaparak, "Eski Afganistan hükümetinin askeri personeli olup, ülkelerine dönmeleri halinde can güvenliği riski taşıyan kişilerin ülkede kalmalarına izin verildi." dedi.

Sınır dışı edilen Afganistan uyrukluların yüzde 75'inin, kendi talepleri doğrultusunda ülkeden çıkarıldığını aktaran Yarahmedi, şu ifadeleri kullandı:

"12 günlük İran-İsrail savaşı sırasında birçok yabancı geri dönüş merkezlerine başvuru yapmaya başladı. Savaş nedeniyle kendi imkanlarıyla sınıra gitmeleri gerektiğini söyledik. Sınırda da bir yığılma oluştufa kat 15 gün içinde durumu düzenlemeyi başardık."

İran, 2023'te düzensiz göçmenlere karşı politikalarını sıkılaştırmaya başladı

İran, düzensiz göç akınını engellemek için 2023'te ülkenin doğu sınırlarına yaklaşık 900 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başlamıştı.

İsrail ile İran'ın 13 Haziran'da başlayan karşılıklı saldırıları sırasında İsrail, İran'ın içinde sabotaj ve terör operasyonları gerçekleştirmişti.

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, bu süreçte 1000'i aşkın kişi İran güvenlik güçleri tarafından İsrail adına çalışmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İsrail gizli servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen kişilerin bir kısmının, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan Afganistan vatandaşları olduğu yönünde bilgiler de ülke medyasına yansımıştı.

İran medyasında, bu kişilerin bir kısmı 2021'de Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanı'ndan kaçamayan daha sonra ise Avrupa'ya ulaşma umuduyla İsrail istihbaratının tuzağına düşen bireyler olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

TBMM Genel Kurulu'na damga vuran fotoğraf
title