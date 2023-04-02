Iraklılar, Bağdat'ın Ünlü Camisindeki İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Iraklılar, Ramazan ayında ücretsiz bir iftar yemeği için Bağdat'taki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'nde bir araya geldi.

Iraklılar, Ramazan ayında ücretsiz bir iftar yemeği için Bağdat'taki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'nde bir araya geldi.

Camide ücretsiz iftar yemekleri hazırlayan aşçılardan biri olan 50 yaşındaki Ebu Yahya, "Ramazan'da bir araya gelen insanların iftar yemekleri için yıllardır ücretsiz yemek dağıtıyoruz. Böyle bir girişimin toplumsal dayanışmayı artırabileceğini ve insanları işbirliği yapmaya yönlendirebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Yahya, bazı varlıklı kişilerin caminin mutfağı için yiyecek yardımında bulunduğunu ve gönüllülerin de bu yemekleri pişirip ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor. (XHTV)