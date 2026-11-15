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Irak Yüksek Federal Mahkemesi, IKBY Parlamentosuna yönelik tedbir talebini reddetti

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Irak Yüksek Federal Mahkemesi, KYB ve Yeni Nesil Hareketi'nin IKBY Parlamentosunun çalışmalarının durdurulması için yaptığı ihtiyati tedbir başvurusunu reddetti. Parlamento 4 Kasım'da toplanarak başkan ve başkan vekilini seçmiş, KYB ve Yeni Nesil Hareketi oturumu boykot etmişti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosunun çalışmalarının durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı alınması talebini reddetti.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan bir kaynak, mahkemenin, IKBY Parlamentosunun faaliyetlerinin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı çıkarılması amacıyla Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Yeni Nesil Hareketi tarafından yapılan başvuruyu kabul etmediğini belirtti.

IKBY Parlamentosu, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından 4 Kasım'da toplanarak başkan ve başkan vekilini seçmişti. KYB ve Yeni Nesil Hareketi ise söz konusu oturumu boykot etmişti.

KYB Başkanı Bafel Talabani, IKBY hükümetinden çekilme kararı aldıklarını ve IKBY Parlamentosunun alacağı kararları tanımayacaklarını açıklamıştı.

KDP Başkanı Mesud Barzani ise KYB'ye IKBY'deki siyasi krizin aşılması ve sorunların çözümü için diyalog masasına oturma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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