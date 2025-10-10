Irak ve Türkiye Arasında Su Konusunda Önemli Müzakereler

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye ile başta su konusu olmak üzere bölge güvenliği ve birçok alanda önemli müzakereler yaptıklarını söyledi.

Ankara'yı ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Irak heyetiyle Türkiye heyetleri arasında önemli konuları içeren toplantıların gerçekleştiğini belirten Hüseyin, görüşmeler ve toplantıların ana gündem maddesinin su meselesi olduğunu aktardı.

Irak ve Türkiye heyetleri arasında su konusundaki müzakerelerin yaklaşık 2 yıl önce başladığını hatırlatan Hüseyin, her şeye rağmen iki önemli hedefe ulaştıklarını dile getirdi.

Hedeflerden birinin su meselesinde uzun vadede izlenecek yol haritasının ortaya konulması olduğunu aktaran Hüseyin, bir diğer hedefin ise Irak'ın güneyindeki kuraklığa ani ve kısa vadeli bir çözüm bulmak olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan'a Bağdat daveti

Bu hedeflerin taslağının hazırlandığını ve yakın zamanda imzalanacağını ifade eden Hüseyin, yakın zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bu anlaşmaları imzalaması için Bağdat'a davet ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin sadece Dicle ve Fırat'tan ibaret olmadığını vurgulayan Hüseyin, "Türkiye'deki güvenlik durumu Irak'ı yakından ilgilendirdiği kadar Irak'taki güvenlik durumu da Türkiye'yi o kadar ilgilendiriyor." dedi.

"Biz Türkiye'deki kaim olan ve gerçekleşen siyasi diyalogdan memnunuz." diyen Hüseyin, bu siyasi diyalogun sonuca ulaşmasını ve bölge ( Irak-Türkiye ve Suriye) arasında daha güvenli bir iklimin kaim olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Irak halkı ve hükümetinin Türkiye'nin bu siyasi diyalogu desteklediğini aktaran Hüseyin, bu siyasi diyalogların sonuca varmasıyla birlikte Irak'ın güvenliğine olumlu yansımaları olacağına inandığını söyledi.

Kuzey Irak petrolü

Hüseyin, Kuzey Irak petrolünün yeniden Türkiye'ye transferinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bu gelişmenin Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak hükümeti arasındaki anlaşmayla yapıldığını hatırlatan Hüseyin, ancak Türkiye'nin de çok önemli desteği olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu petrolün Ceyhan'a gitmesi için bir yıllık onayının olduğunu aktaran Hüseyin, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da pekiştireceğine inandıklarını anlattı.

"Gazze'deki gelişme konusunda Türkiye'nin rolü büyük"

İkili müzakereler sırasında bölgesel konulara da değindiklerini kaydeden Hüseyin, Gazze'deki gelişme ve sükunet konusunda Türkiye'nin büyük rolü olduğunu vurguladı.

Bölgede savaş ve gerilimi tırmandırmanın tüm bölge ülkelerini etkileyeceğini belirten Hüseyin, bu gerilimi durdurmak için başta Türkiye olmak üzere bölgedeki birçok ülkeyle görüştüklerini sözlerine ekledi.