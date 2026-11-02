Irak ve Mısır cumhurbaşkanları gerilimlerin azaltılması için diyalog çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BAĞDAT, 2 Kasım (Xinhua) -- Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. İki lider, bölgedeki anlaşmazlıkların çözümünde diyalog ve diplomasinin öncelikli araçlar olarak kalması gerektiğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, taraflar pazar günkü görüşmede mevcut krizlerin kontrol altına alınması, gerilimlerin azaltılması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi çağrısında bulundu.

Liderler görüşmede ayrıca, barış ve istikrarın pekiştirilmesi için Arap ülkeleri arasında, bölgesel ve uluslararası düzeyde daha yakın koordinasyon vurgusu yaptı.

Görüşme, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Yemen'deki Husiler arasında tırmanan askeri çatışmalarla artan bölgesel istikrarsızlık ortamında gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua