Irak, topraklarından Suriye'ye roket saldırısı düzenleyenlerin yakalandığını duyurdu

Irak hükümeti, ülke topraklarından Suriye'ye roket saldırısı düzenleyen "yasa dışı unsurların" yakalandığını bildirdi.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan yaptığı yazılı açıklamada, "Yasa dışı unsurlar, devlet güvenliği ve istikrarını korumaya yönelik hükümet politikası ve stratejisinden uzak, düşüncesiz bir eylem kapsamında, Rabia nahiyesinden Suriye topraklarına doğru bir dizi roket fırlatmıştır." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin dün gerçekleşen saldırının ardından harekete geçtiğini belirten Numan, saldırıda kullanılan aracın ele geçirildiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 zanlının yakalanarak soruşturma için ilgili makamlara sevk edildiğini kaydetti.

Numan, söz konusu suç eylemine karışan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Irak'ın, komşu ülkelerin güvenliğine önem verdiğini ifade eden Numan, topraklarının herhangi bir ülkeye yönelik saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Suriye Ordusu, dün Haseke ilinde bulunan askeri üssün füze saldırısına uğradığını duyurmuş, saldırının Irak topraklarının 20 kilometre iç kesimlerinde bulunan Tal el-Hava köyü çevresinden fırlatılan 5 füze ile gerçekleştirildiği açıklamıştı.