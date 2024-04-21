Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. MSB'nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."