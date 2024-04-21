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Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. MSB'nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Hudut Karakolu Irak PKK Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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