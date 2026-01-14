Haberler

Irak'tan Gazze'ye yeni yardım sevkiyatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik ikinci yardım sevkiyatını gerçekleştirerek, Bağdat'tan Mısır'ın el-Ariş kentine uçakla 12 ton gıda yardımı gönderdi.

Irak'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere gönderdiği yardımların ikinci sevkiyatı, Irak Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla başkent Bağdat'tan Mısır'ın el-Ariş kentine doğru yola çıktı.

Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Tümgeneral Saad Maan, yaptığı basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik ikinci yardım seferinin, Bağdat'tan Mısır'ın el-Ariş kentine doğru uçakla yapıldığını duyurdu.

Irak'tan 2 gün önce de nakliye uçağıyla Gazze için 12 ton gıda yardımı yapılmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın

"Bunu sevmeyen kadından hemen ayrılın"
TV 8, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı! Resmen başvurdular
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Fethiye'de Galatasaray'a sıradışı soyunma odası

Fethiye'de Galatasaray'a sıradışı soyunma odası
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın

"Bunu sevmeyen kadından hemen ayrılın"
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi