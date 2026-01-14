Irak'tan Gazze'ye yeni yardım sevkiyatı
Irak, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik ikinci yardım sevkiyatını gerçekleştirerek, Bağdat'tan Mısır'ın el-Ariş kentine uçakla 12 ton gıda yardımı gönderdi.
Irak'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere gönderdiği yardımların ikinci sevkiyatı, Irak Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla başkent Bağdat'tan Mısır'ın el-Ariş kentine doğru yola çıktı.
Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Tümgeneral Saad Maan, yaptığı basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik ikinci yardım seferinin, Bağdat'tan Mısır'ın el-Ariş kentine doğru uçakla yapıldığını duyurdu.
Irak'tan 2 gün önce de nakliye uçağıyla Gazze için 12 ton gıda yardımı yapılmıştı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel