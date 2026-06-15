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Irak, ABD-İran mutabakatından memnun

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Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Diyalog ve barışçıl çözüm vurgusu yapılan açıklamada, bölgesel güvenlik ve istikrar için iş birliği çağrısı yapıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kriz ve anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğun güçlendirilmesi ve diplomatik yolların ön plana çıkarılmasına yönelik tüm çabalara tam destek verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Irak hükümeti ve halkı adına her iki ülkenin hükümetleri ve halklarının tebrik edildiği belirtilerek, söz konusu adımın bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlaması, bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek yeni iş birliği ile anlayış kapıları açması temennisinde bulunuldu.

Irak'ın temel ilkesel tutumunun savaşın reddi ve anlaşmazlıkların yalnızca diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi olduğu vurgulanan açıklamada, arabuluculuk ve müzakere sürecine katkılarından dolayı Pakistan ve Katar'a teşekkür edildi.

Irak'ın geçmişte bölgesel çatışma ve savaşların olumsuz etkilerinden büyük zarar gördüğüne dikkat çekilerek, bu durumun gerilimin azaltılması ve yeni çatışmaların önlenmesine yönelik uluslararası çabaların önemini artırdığı kaydedildi.

Söz konusu gelişmenin savaş halinin tamamen sona ermesine katkı sağlaması temennisinde bulunularak, Irak'ın dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, bölgenin kolektif güvenlik ve ortak işbirliği ilkelerine dayalı ortak bir çabaya ihtiyaç duyduğu vurgulanarak, bunun kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması ile halkların kalkınma ve refah beklentilerinin karşılanması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Ayrıca Irak'ın dengeli dış politika anlayışı çerçevesinde bölge ülkeleri arasında diyalog ve anlayışın artırılmasını desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan Bakanlık, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılacağı yönündeki açıklamadan da memnuniyet duyulduğunu belirterek, bunun enerji arz güvenliğine ve küresel piyasalara olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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