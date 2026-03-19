Irak'ın Basra Körfezi'ndeki askeri deniz üssüne İHA saldırısı

Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Umm Kasr Deniz Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu üs 2 İHA ile hedef alındı.

İHA'lardan biri üsteki Irak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı radarı hedef alsa da söz konusu radarda bir zarar oluşmadı. Diğer İHA ise üssün yakınına düştü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Umm Kasr Deniz Üssü, Irak'ı 2003'te işgal eden ABD güçlerince kullanılıyordu. Üs, 2011 yılında Irak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti.