Irak'ta petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Irak'ın Selahaddin vilayetindeki Selahaddin-2 Rafinerisi'nde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Yangına sivil savunma ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

Irak resmi haber ajansı İNA'da yer alan haberde, Selahaddin vilayetinin Beyci kentinde yer alan Selahaddin-2 Rafinerisi'nde çıkan yangına sivil savunma ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Rafinerideki yangının benzini iyileştirme bölümünde çıktığı vurgulanan haberde, sivil savunma ekiplerinin derhal müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Selahaddin-2 Rafinerisi'ndeki yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, yangına ilişkin ilgili makamların soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
