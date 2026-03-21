Haberler

Bağdat'ta İHA Saldırısı: Bir Subay Şehit Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binasının insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu bir subayın hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, konuya dair açıklama yaptı.

Maan, "Bağdat'ın Mansur bölgesindeki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası İHA ile hedef alındı." dedi.

Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatından yapılan açıklamada ise "Ulusal İstihbarat Teşkilatı yerleşkesinin çevresi, yasa dışı unsurlar tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısına maruz kaldı. Bu saldırı sonucu bir subay şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırının, "teşkilatın mesleki görevini yerine getirmesini engellemeye yönelik umutsuz bir girişim" olduğu vurgulanan açıklamada, "bu tür terör eylemlerinin kendilerini daha da güçlendirdiği ve sorumlular yakalanıp adalete teslim edilene kadar takibin sürdürüleceği" belirtildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
