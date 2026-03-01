Haberler

Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Irak ve bölgedeki "düşman üslerine" onlarca saldırı düzenlediğini açıkladı

Irak'taki İslami Direniş Örgütü, son 24 saatte Irak ve Orta Doğu'daki düşman üslerine 23 İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Irak ve bölgedeki "düşman üslerine" onlarca saldırı düzenlediğini duyurdu.

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ve Orta Doğu'da onlarca "düşman üssüne" İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte onlarca İHA kullanılarak 23 saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
