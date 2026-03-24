Irak'ta Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısında 2 kişi yaralandı
Irak'ın Babil vilayetinde bulunan Haşdi Şabi karargahına ABD-İsrail güçlerince düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı, daha önce de benzer olayların yaşandığı bir bölgede gerçekleşti.
Irak'ın Musul, Kerkük, Salahaddin, Enbar ve Babil vilayetlerindeki İran'a yakın silahlı milis gruplarını barındıran Haşdi Şabi karargahlarına daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp