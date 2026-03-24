Irak'ta Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısında 2 kişi yaralandı

Irak'ın Babil vilayetinde bulunan Haşdi Şabi karargahına ABD-İsrail güçlerince düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı, daha önce de benzer olayların yaşandığı bir bölgede gerçekleşti.

Haşdi Şabi'den yapılan açıklamaya göre, Babil vilayetine bağlı Curf el-Nasr bölgesindeki Haşdi Şabi karargahına ABD-İsrail güçlerince hava saldırısı yapıldı.

Irak'ın Musul, Kerkük, Salahaddin, Enbar ve Babil vilayetlerindeki İran'a yakın silahlı milis gruplarını barındıran Haşdi Şabi karargahlarına daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
