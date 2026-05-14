Irak'ta partiler kabine adaylarını açıklamaya başladı

Irak'ta bazı siyasi partiler, yeni hükümet için adaylarını belirledi. Kürdistan Demokrat Partisi, Şii Ulusal Hikmet Akımı ve diğer partiler çeşitli bakanlıklar için adaylar açıkladı. Parlamento bugün Başbakan adayı Ali Zeydi'nin kabinesi için güvenoyu oylaması yapacak.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Dışişleri Bakanlığı için yine mevcut bakan Fuad Hüseyin'i aday gösterdi. Aynı parti İmar ve İskan Bakanlığı için de Rebaz Hemlan'ı aday gösterdi.

Irak Maliye Bakanlığı için Ammar el-Hekim'in lideri olduğu Şii Ulusal Hikmet Akımı üyesi Falih Sari, Spor ve Gençlik Bakanlığı için Sefa Kinani aday gösterildi.

Görev süresi biten Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin başını çektiği İmar ve Kalkınma Koalisyonu'nun adayı, Petrol Bakanlığı için Basim Muhammed Hıdır oldu.

Adalet Bakanlığı için Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) mevcut Adalet Bakanı Halid Şivani'yi yine aday olarak sundu. Irak Çevre Bakanlığı için ise Yeni Nesil Hareketi milletvekili olan Sirve Abdulvahid aday gösterildi.

Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi ise Sanayi Bakanlığı için Muhammed Nuri Kerbuli ve Eğitim Bakanlığı için Abdulkerim Abtan'ı aday olarak sundu.

Irak'ta parlamento öğleden sonra toplanarak Başbakan adayı Ali Zeydi'nin kabinesi için güvenoyu oylaması yapacak.

Irak'ta bakanlıklar seçimi kazanan Şii, Sünni ve Kürt partiler arasında paylaşılıyor. Şii partilerin bir bölümü ise henüz bakanlıkları için adaylarını açıklamadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
