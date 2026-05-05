Irak'ta Toz Fırtınaları Nedeniyle 1.100'den Fazla Kişi Hastanelere Başvurdu

BAĞDAT, 5 Mayıs (Xinhua) -- Irak'ta son günlerde etkili olan toz fırtınaları nedeniyle farklı bölgelerde en az 1.133 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyif Bedir pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybının bildirilmediğini söyledi.

Sözcü, vakaların "hafif ve orta" düzeyde olduğunu belirterek, hastaların büyük çoğunluğunun tedavilerinin ardından hastane ve sağlık merkezlerinden taburcu edildiğini kaydetti.

Resmi verilere göre, en yüksek vaka sayısı 576 ile Müsenna ilinde kaydedilirken, onu 300 vakayla Necef ve 200 vakayla Bağdat izledi.

Birleşmiş Milletler'e göre, iklim krizine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alan Irak'ta toz fırtınaları son yıllarda giderek artan sıklık ve şiddette görülüyor.

Kaynak: Xinhua
