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Bahreyn'de Muharrem ayı etkinlikleri

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Kerbela hadisesi hakkında vaaz verilmesi Matem töreninden detaylar Sırtlarına zincir vurarak yürüyenlerden detaylar MANAMA - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, Bahreyn'in Manama kentinde matem töreni düzenlendi.

Kerbela hadisesi hakkında vaaz verilmesi

Matem töreninden detaylar

Sırtlarına zincir vurarak yürüyenlerden detaylar MANAMA - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, Bahreyn'in Manama kentinde matem töreni düzenlendi. Törene katılanlar, okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.

AA / Ayman Yaqoob - Güncel

Bahreyn Manama Güncel Haberler

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