Irak'ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi - Haberler

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Irak'ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi

AA - Haydar Karaalp - Güncel
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Irak'ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi

Irak'ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle okullardaki eğitime 1 gün ara verildi.

Irak'ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle okullardaki eğitime 1 gün ara verildi.

Başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı.

Irak Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelini kapsayan aşırı kum fırtınası nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Bağdat, Irak, Güncel, Haberler

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