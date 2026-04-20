Kerkük valisi Seman Ağa görevine resmen başladı

Güncelleme:
Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Kerkük vilayeti valiliğine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı atadı. Bu atama, Kerkük Valiliği'nin yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçişini simgeliyor.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'ya Kerkük valiliği atama kararnamesini teslim etti.

Irak Türkmen Cephesi basın bürosundan yayınlanan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Amedi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisine teslim edilen kararnamenin ardından Ağa, valilik görevine resmen başladı.

Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti. Kerkük İl Meclisi geçen 17 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vilayet valisi olarak seçmişti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
