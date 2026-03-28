Irak'ın Basra kentindeki petrol sahasına İHA düştüğü belirtildi

Güncelleme:
Irak'ın Basra bölgesindeki Mecnun Petrol Sahası yakınlarına bir insansız hava aracı düştü. Olayda can kaybı veya maddi hasar yaşanmazken, güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

Irak'ın en büyük petrol sahalarından birisi olan Basra'daki "Mecnun" sahasına insansız hava aracının (İHA) düştüğü, ancak herhangi bir zarar oluşmadığı bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Basra'nın Deyr ilçesinde bulunan Mecnun Petrol Sahası yakınlarına İHA düştü.

İHA'nın düşmesi sonucu patlama yaşanmazken can kaybı ya da maddi hasar oluşmadı.

Bakanlık ayrıca, olay yerindeki güvenlik güçlerinin derhal Basra Operasyonlar Komutanlığı ile Neşve Polis Merkezini bilgilendirdiğini, mühendislik ekipleri ve patlayıcı imha uzmanlarının İHA'yı güvenli şekilde kaldırmak üzere bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Irak, geçen hafta bölgedeki gelişmeler nedeniyle Basra'daki petrol üretimini günlük 3,3 milyon varilden 900 bin varile düşürdüğünü açıklamıştı.

Bölgedeki gerilim, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji sevkiyatını da olumsuz etkilerken, artan güvenlik riskleri nedeniyle deniz trafiğinde ciddi aksaklıklar yaşandığı bildiriliyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
