Irak'ta Hz. İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan "Antik Ur" kenti
AA - Arshad Mohammed - Güncel
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Irak'ın Dikar vilayetinde yer alan 4500 yıllık Sümerlerin başkenti "Antik Ur" kentinin, Hz. İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılıyor ve medeniyetin beşiklerinden biri olarak kabul ediliyor.
Irak'ın Dikar vilayetinde yer alan 4500 yıllık Sümerlerin başkenti "Antik Ur" kentinin, Hz. İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılıyor ve medeniyetin beşiklerinden biri olarak kabul ediliyor.
AA / Arshad Mohammed - Güncel