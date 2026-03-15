Bağdat'ta hava saldırısında Kataib Hizbullah komutanı öldürüldü

Irak'ta, İran'a yakınlığıyla bilinen silahlı Şii milis gücü Ketaib Hizbullah komutanlarından Ebu Ali el-Amiri'nin başkent Bağdat'ta evine düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Iraklı Şii milis güç Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta düzenlenen saldırıda Amiri'nin yanı sıra grubun bazı üyelerinin de öldürüldüğünü belirtti.

"Ölenlerin kanının boşa gitmeyeceği ve bunun gelecekte büyük bir öfkeye dönüşeceğini" ifade eden Hazali, saldırıyı "haince" diye nitelendirdi."

Bağdat'ın Arasat semtinde gece saatlerinde bir eve hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırıya uğrayan evin Ketaib Hizbullah komutanlarından Amiri'nin evi olduğu iddia edilmişti.

Saldırı sonrası evin çevresi Haşdi Şabi istihbarat güçlerinin yanı sıra Irak polisi ve ordu güçlerince sarılmış, evde saldırıya uğrayanlar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Ketaib Hizbullah, ölen 3 üyesi için Bağdat'ta cenaze merasimi düzenlemişti.