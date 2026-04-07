Irak'ın Kerkük ve Salahaddin kentlerindeki Haşdi Şabi karargahlarına hava saldırısı düzenlendi
Irak'ın Kerkük ve Salahaddin kentlerinde Haşdi Şabi'ye ait iki karargaha düzenlenen hava saldırısının ABD-İsrail tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Olayda can kaybı yaşanmazken karargahlarda hasar meydana geldi.
Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Salahaddin kentine bağlı Amirli ilçesi ve Kerkük'ün güneyindeki Haşdi Şabi 16.Tugay Komutanlığına ait iki karargaha hava saldırısı düzenlendi.
Açıklamada, saldırıların ABD- İsrail tarafından gerçekleştirildiği, olayda can kaybı yaşanmazken karargahlarda hasar oluştuğu belirtildi.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb