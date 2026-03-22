Irak'ın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi karargahı son 24 saatte iki hava saldırısına hedef oldu

Irak'ın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi karargahına, son 24 saatte iki kez hava saldırısı gerçekleştirildi. Komutan Ahmet Nasrullah, saldırılarda can kaybı olmadığını ancak maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Irak'ın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi karargahına bugün ikinci defa hava saldırısı düzenlendi.

Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanı Ahmet Nasrullah, yayınladığı yazılı açıklamada, Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi 13 Tugay Komutanlığının son 24 saatte 2 kez hava saldırısına uğradığını belirtti.

Karargaha sabah 04: 00 ve akşam 17: 00 saatlerinde iki hava saldırısı düzenlendiğini aktaran Nasrullah, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını sadece maddi hasar oluştuğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları tamam: Hızlı ve sert olacak...
Hyeon-gyu Oh gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar

Gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi

Fener derbisinde olacak mı? Milyonların beklediği cevap
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları tamam: Hızlı ve sert olacak...
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var