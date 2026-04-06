Irak'ın Salahaddin kentindeki Haşdi Şabi karargahına art arda 2 hava saldırısı düzenlendi
Irak'ın Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında bulunan Haşdi Şabi karargahına iki hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda can kaybı yaşanmazken, karargahın bulunduğu üste maddi hasar meydana geldi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tuzhurmatu'nun yaklaşık 30 kilometre güneyinde bulunan Hıleve Askeri Üssü'ndeki Haşdi Şabi Kuzeydoğu Operasyonlar Komutanlığı karargahı hava saldırılarıyla hedef alındı.
Art arda düzenlenen 2 hava saldırısında can kaybı yaşanmazken, Haşdi Şabi 52. Tugay Komutanlığının da bulunduğu üste maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb