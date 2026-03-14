Irak'ta Salahaddin kentinde Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın Salahaddin kentindeki Tuzhurmatu ilçesinde bulunan Haşdi Şabi karargahına düzenlenen füze saldırısı büyük patlamaya neden oldu. Saldırıda bir Haşdi Şabi mensubu ağır yaralandı ve karargahta maddi hasar meydana geldi.

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarındaki Haşdi Şabi karargahına füzeyle saldırı düzenlendi.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, füze saldırısının Tuzhurmatu ilçesine bağlı Biravcılı köyü yakınındaki Haşdi Şabi 16. Tugay Komutanlığı'na yapıldığını belirtti.

Saldırının karargahtaki silah ve mühimmat deposunu hedef alması büyük patlamaya neden oldu.

Saldırıda karargahta büyük maddi hasar oluşurken bir Haşdi Şabi mensubu da ağır yaralandı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
