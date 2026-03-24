Haberler

Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi

Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın ABD üslerini hedef alması ve ABD'nin de Haşdi Şabi ile Peşmerge güçlerine yönelik saldırıları nedeniyle savaşta sıcak noktalardan biri olan Irak'ta dikkat çeken bir karar alındı. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, saldırılara karşı ülkedeki tüm güvenlik güçlerine meşru müdafaa yetkisi verdi.

  • Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, Haşdi Şabi ve ülkedeki tüm güvenlik güçlerine meşru müdafaa yetkisi verdi.
  • Konsey, güvenlik kurumları, vatandaşların çıkarları ve diplomatik misyonları hedef alan saldırılara karışan kişiler hakkında yakalama emirlerinin uygulanmasına karar verdi.
  • ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi ve Peşmerge hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında 22 kişi öldü ve 37 kişi yaralandı.

Irak Bakanlar Kuruluna bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkedeki güvenlik güçleri ve kurumlarını hedef alan saldırılara karşı Haşdi Şabi ve ülkedeki tüm güvenlik güçlerine meşru müdafaa yetkisi tanıdı.

IRAK'TA GÜVENLİK GÜÇLERİNE TAM YETKİ VERİLDİ

Irak basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Güvenlik Konseyi, Haşdi Şabi ve ülkedeki diğer güvenlik güçlerine, kendilerini hedef alan askeri saldırılara karşı meşru müdafaa ve karşılık verme hakkı çerçevesinde hareket etme yetkisi verdi. Bu kararın, son dönemde ülkenin güvenlik kurumlarını hedef alan saldırılara karşı alınan önlemler kapsamında olduğu belirtildi.

Konsey, güvenlik kurumlarını, vatandaşların çıkarlarını ve diplomatik misyonları hedef alan saldırılara karışan kişiler hakkında yakalama emirlerinin uygulanmasına da karar verdi.

SAVAŞTA IRAK SICAK NOKTALARDAN BİRİ OLDU

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın başından bu yana Irak en hareketli noktalardan birisi oldu. Bir yandan İran ülkedeki ABD üslerine yönelik füze ve dron saldırıları gerçekleştirirken, ABD de Haşdi Şabi ve Peşmerge güçlerini hedef aldı.

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Haşdi Şabi 31. Tugay Karargahı'na düzenlenen ABD hava saldırısında, 7 Haşdi Şabi mensubu yaralanmıştı.

Enbar vilayetine düzenlenen ABD hava saldırısında ise 15 Haşdi Şabi mensubu hayatını kaybetmişti.

Erbil'in kuzeyindeki Sipilik Dağı yakınındaki Peşmerge karargahına düzenlenen saldırıda ise 6 Peşmerge yaşamını yitirmiş, 30 Peşmerge yaralanmıştı. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata

Avrupa'nın dev ülkesinden Trump'a rest: İran savaşı felaket bir hata
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor

Avrupa'nın en fakir ülkesinde büyük kriz, sebebi Rusya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo

Süper Lig devine tam 38 milyon Euro'luk dinamo
'Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti' iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama

"Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına net yalanlama
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
İsrail'de en uzun gece! İran'ın saldırıları çok sert oldu

İsrail'de en uzun gece! İran'ın saldırıları çok sert oldu
Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada

Dakikalarca öldüresiye kavga ettiler! Dehşet anları kamerada