Irak'ta göçebe kültürü, zamana direniyor

Irak'ın Dikar vilayetinde yaşayan bedeviler, asırlardır yaşattıkları geleneklerini canlı tutmaya çalışıyor. Kültürel miraslarını yeni nesillere aktarma mücadelesi veren Irak çöllerinin göçebe halkı, develeri sadece binek hayvanı değil, aynı zamanda gurur ve övünç kaynağı olarak görüyor. Develeri için çölde otlak ve su arayan bedeviler, çöl yaşamını kente tercih ediyor.