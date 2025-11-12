Haberler

Irak'ta Genel Seçimlerde Katılım Oranları Açıklandı

Güncelleme:
Irak'ta yapılan genel seçimlerde en yüksek katılım Duhok seçim bölgesinde gerçekleşirken, en düşük katılım Bağdat-Ressaf'ta gerçekleşti. Ülke genelinde katılım oranı yüzde 56,11 olarak belirlendi.

Irak'ta dün gerçekleştirilen genel seçimlere en yüksek katılım Duhok seçim bölgesinde gerçekleşirken en az katılım ise Bağdat-Resaf seçim bölgesinde gerçekleşti.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre oyların yüzde 99,98'inin sayımı bitti.

Yayımlanan seçim verilerine göre, ülkede en çok katılım Duhok seçim bölgesinde gerçekleşirken ez az katılım ise Bağdat-Ressaf seçim bölgesinde oldu.

Yüzde 76.07 ile seçime en çok katılımın olduğu Duhok'u yüzde 69.02 ile Erbil, yüzde 66.44 ile Selahattin seçim bölgeleri takip etti.

En az katılım olduğu Bağdat-Ressaf'ta seçime katılım oranı ise yüzde 41.55 olarak açıklandı.

Komiserlik, söz konusu veriler ışığında ülke genelinde seçime katılım oranının da yüzde 56,11 olduğunu açıklamıştı.

Ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine girebilmek için 7 bin 744 aday yarıştı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

