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Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

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Irak güvenlik güçleri, Kerkük'ün güneyinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Bir ihbar üzerine başlatılan operasyonda 1 DEAŞ mensubu yaralı halde yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Irak'ta güvenlik güçleri, Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Irak güvenlik güçleri, Kerkük'ün güneyindeki Zegetun Vadisi ve çevresinde DEAŞ mensubu 3 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Zegetun Vadisi'nde operasyon başlatan ekipler, 1 DEAŞ mensubunu yaralı halde yakaladı. Güvenlik güçleri, kaçan 2 teröristi yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 9 yıl geçmesine rağmen örgüt, özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde zaman zaman varlık gösteriyor.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
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