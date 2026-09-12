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Irak’ta bazı sınır kapıları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

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- Irak medyasında, İran ile olan bazı sınır kapılarının kapatıldığı bildirildi

Irak yönetimi, bazı sınır kapılarında idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında çalışmalar başlatıldığını ve bu süreç nedeniyle kapıların kapatıldığını duyurdu.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, isim verilmeksizin bazı sınır kapılarında gerçekleşen ihlal ve usulsüzlüklerin aydınlatılması amacıyla gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede istihbarat çalışmalarının yoğunlaştırıldığı, soruşturma ve denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Sınır kapılarının başlatılan süreç nedeniyle kapatıldığı, Zurbatiye ve Munziriye sınır kapılarının ise yolcu geçişlerine açık olduğu belirtildi.

Irak medyasında ise kapatılan sınır kapılarının Şelamçe dahil İran sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapsadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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