Irak'ta Nasıriye kentindeki askeri üsse İHA saldırısı girişimi

Irak'ın Nasıriye kentindeki bir askeri üste yapılan İHA saldırısı girişimi, Irak ordusuna ait uçaksavarlar tarafından engellendi. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

  • Irak'ın Nasıriye kentindeki bir askeri üsse insansız hava aracı ile saldırı girişiminde bulunuldu.
  • Saldırıda kullanılan 2 İHA, Irak ordusuna ait uçaksavarlar tarafından düşürüldü.
  • Olayda can kaybı yaşanmadı.

Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde, Irak ordusuna ait bir askeri üsse insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunuldu.

ASKERİ ÜSSE SALDIRI GİRİŞİMİ

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Nasıriye kentinde bulunan Irak askeri üssüne İHA saldırısı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Askeri üssü hedef alan 2 İHA'nın Irak ordusuna ait uçaksavarlar tarafından düşürüldüğü aktarılan açıklamada, olayda can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, konuya yasal çerçevede yaklaşıldığı ve incelemenin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
