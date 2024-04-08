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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde Geylani Külliyesi'ne iz bırakması bekleniyor

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Irak'ta Abdulkadir Geylani'nin torunlarından Seyyid Halid Abdulkadir Geylani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yapacağı ziyaretin Müslümanlar için bir boyutu ve Geylani Külliyesi'nde bir izi olacağını söyledi.

Şeyh Abdulkadir Geylani Camii Mütevelli Heyeti Başkanı Geylani, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretten beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geylani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Bağdat'ta bulunan Geylani Külliyesi'ndeki Osmanlı eserlerine büyük ihtimam gösterdiğini ve Külliyedeki cami minberi ile Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırılan saat kulesindeki elden geçirme çalışmalarının sonuna gelindiğini ifade etti.

"Bu ziyareti bekliyoruz ve bunun çalışmalarını yürütenleri de yürekten destekliyoruz"

Abdulkadir Geylani'nin torunlarından Geylani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklenen Irak ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Bu ziyareti bekliyoruz ve bunun çalışmalarını yürütenleri de yürekten destekliyoruz. Sayın Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyaretin hem Müslümanlar hem de Kadiriye tarikatı ve sevenlerimiz için bir boyutu olacak. Erdoğan'ın bu ziyaretiyle aynı zamanda Irak'ın hem siyasi hem de Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin ve İmam Azam ile Geylani hazretlerine yönelik dini ziyaretlere açık, güvenli ve istikrarlı bir ülke olduğu mesajı verilecek."

"Erdoğan'ın Geylani Külliyesi'nde bir izi olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geylani Külliyesi'ni de ziyaret ederek burada bir izinin olmasını istediklerini söyleyen Geylani, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Osmanlı sultanlarının Geylani Külliyesi'nde birer izi bulunuyor. Ekselansları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da TİKA tarafından tamamlanacak projelerin açılışını yaparak Geylani Hazretlerinin Külliyesi'nde bir izi olacak."

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Kaynak: AA / Güncel

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