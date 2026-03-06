Haberler

Basra'da ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü iddia edildi

Güncelleme:
Irak'ın Basra kentinde ABD ordusuna ait bir uçağın düştüğü iddia ediliyor. Yerel polis ekipleri, Amerikalı pilotu aramak için bölgeye yönlendirildi ancak henüz bir uçağın kalıntısına veya pilotuna ulaşılamadı.

Irak'ın Basra kentinde ABD ordusuna ait bir uçağın düştüğü ve kentteki polis ekiplerinin pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiği ileri sürüldü.

Irak'ta yerel medyada çıkan haberlerde, Basra vilayetinin sınırları içerisinde ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü iddia edildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Basra Polis Komutanlığı'ndan bir yetkili, ekiplerinin, söz konusu iddialar üzerine Amerikalı pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölgede yapılan aramada henüz bir uçak kalıntısına ve bahsedilen pilota ulaşılamadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
