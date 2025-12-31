Irak: Uluslararası koalisyon gücü Ayn el-Esed Üssü'nden çekilecek

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kays el-Muhammedavi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Enbar'daki Ayn el-Esed Üssü'nden çekileceğini duyurdu.

Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Muhammedavi, bunun Irak'taki yabancı askeri varlığının yeniden düzenlenmesine yönelik aşamalar kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Muhammedavi, Irak sınırlarından sızma oranının neredeyse sıfırlandığını ifade ederek özellikle Suriye sınırı başta olmak üzere sınır güvenliği önlemleri ve tahkimatların sıkılaştırılmasının, terör örgütü DEAŞ unsurlarının hareketliliğini ve kaçakçılık faaliyetlerini büyük ölçüde azalttığını kaydetti.

Orgeneral Muhammedavi, 2026 yılında güvenlik dosyasının diğer vilayetlerde de tamamen İçişleri Bakanlığına devredileceğini belirtti.

Şehirlerin "askerden arındırılması" planı kapsamında bu uygulamaya geçileceğini ifade eden Muhammedavi, güvenliğin sağlanmasında ana rolün ordu yerine yerel polis güçlerine verilmesini hedeflediklerini aktardı.