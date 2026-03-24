Irak'ta Haşdi Şabi karargahına düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 7 kişi yaralandı

Irak'ta, İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi karargahına düzenlenen ABD- İsrail saldırısında 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Salahaddin vilayetine bağlı Beyci ilçesinin Sıniye bölgesinde bulunan Haşdi Şabi 31. Tugay Karargahı iki ayrı hava saldırısına hedef oldu.

Saldırıların, karargahın yanı sıra güvenlik merkezi ve tugaya bağlı özel birliklerin bulunduğu alanı da hedef aldığı belirtildi.

İki ayrı hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı, karargahın da büyük ölçüde hasar gördüğü aktarıldı.

Haşdi Şabi'nin Enbar ve Musul'daki karargahları da hava saldırısında hedef alınmıştı.

Haşdi Şabi'nin Enbar'daki karargahına bu sabah düzenlenen saldırıda Enbar Komutanı Saad Devay el-Buayci ile 14 Haşdi Şabi mensubu ölmüştü. Saldırıda ölenler için başkent Bağdat'ta cenaze merasimi düzenlenmişti.

Irak Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalarda söz konusu saldırılar kınanmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
