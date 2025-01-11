Irak'ta 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.