Anlaşma sağlandı! Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkiyatı yeniden başlıyor

İki ülke arasında yaşanan anlaşmazlık ve konunun Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne taşınmasının ardından durdurulan Irak'tan Türkiye'ye yönelik petrol sevkiyatı, yeniden başlıyor. Konu hakkında bir açıklama yapan Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, "Kuzey petrolünün ihracının devamı konusunda Türkiye ile anlaştık." dedi.

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) petrolünün sevkiyatının yeniden başlamasını görüşmek üzere Erbil'e gitti. Burada açıklamalarda bulunan Irak Petrol Bakanı, Irak- Türkiye Boru Hattı yoluyla kuzeyden petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

2014 YILINDA DAVA AÇILMIŞTI

Irak, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkardığı petrol Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattından ihraç etmesine izin veren Ankara'nın iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2014 yılında Türkiye aleyhine dava açmıştı. Irak Türkiye'nin, Türkiye ise Irak'ın tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurmuştu.