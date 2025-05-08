Veysel Eroğlu Irak Özel Temsilcisi Olarak Atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, A1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi.