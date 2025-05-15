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Irak, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları Bağdat'ta Toplandı

Irak, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları Bağdat'ta Toplandı
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Arap Birliği Zirvesi öncesinde Irak, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları Bağdat'ta bir araya gelerek Filistin meselesi, enerji ve petrol konularında ortak görüş birliği sağladıklarını açıkladı. Zirve öncesinde alınan kararlar ve bölgedeki krizlerin çözüm yolları üzerinde duruldu.

Irak, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları Arap Birliği Zirvesi öncesinde Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak resmi haber ajansına göre, toplantıya Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi katıldı.

Hüseyin, düzenlenen basın toplantısında, "Özellikle Filistin meselesi konusunda üç ülke arasında tam bir görüş birliği var." dedi.

Hüseyin, ayrıca enerji ve petrol konularının da görüşüldüğünü, yaklaşan Arap Birliği Zirvesi'nin ortak bildirisi üzerine çalışıldığını aktardı.

Üç ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarının da ele alındığını belirten Safedi ise "Amacımız bölgedeki krizlerin çözümüne katkı sunmak. Güvenliğimiz ortak, tehditler de ortak." diye konuştu.

Safedi, uluslararası toplumu Gazze'de yaşananlara karşı sorumluluk almaya çağırarak, "Gazze'deki İsrail saldırısını hep birlikte reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye meselesine de değinen Safedi, "Suriye'nin yeniden inşasını destekliyoruz. Suriye'nin güvenliği, bölge güvenliğinin temelidir." dedi.

Safedi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında da bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati??????? ise Irak'ın zirveye ev sahipliği yapma hazırlıklarını takdir ettiğini belirterek, "Zirvenin Bağdat'ta düzenlenmesi Irak'taki güvenliğin ve istikrarın delilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Abdulati??????? ayrıca "Filistin meselesi çözülmeden bölgede istikrar olmaz." diyerek Arap ulusunun güvenliğini tehdit eden ciddi zorluklarla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

"Gazze'ye yaklaşık 70 gündür hiçbir yardım girmedi, bu durum uluslararası toplum için utanç verici." diyen Abdulati???????, İsrail'in yardımları engellemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Abdulati???????, üç ülkenin Gazze halkının zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu da kaydetti.

Arap Birliği Zirvesi

Irak'ın başkenti Bağdat, Arap Birliği'nin 34'üncü zirvesine katılacak heyetleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Irak hükümeti, 17 Mayıs'ta Bağdat Yeşil Bölge'deki Hükümet Sarayı'nda düzenlenecek zirveye katılmaları için Arap ülkelerinin liderlerine davet mektuplarını teslim etti.

Zirvede en öncelikli konunun Filistin topraklarındaki İsrail saldırıları olacağı beklenirken, Lübnan ve Suriye'deki gelişmelerin de toplantıda değerlendirileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Fekry Hamdy - Güncel
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