Irak Meclisi, 11 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

Irak Meclisi, yeni cumhurbaşkanını seçmek için 11 Nisan'da oturum düzenleyecek. Adaylar arasında mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve eski Çevre Bakanı Nizar Amidi bulunuyor.

Irak Meclisi'nde 11 Nisan'da yeni cumhurbaşkanını seçmek için oturum düzenleneceği bildirildi.

IRAK'TA CUMHURBAŞKANI KÜRT ADAYLARDAN SEÇİLİYOR

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, cumhurbaşkanı seçimi için 11 Nisan'da tekrar oturum düzenlenecek.  Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.

Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de, eski Irak hükümetinde Çevre Bakanlığı yapmış olan Nizar Amidi'yi de aday gösterdi.

EN AZ ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK ŞARTI ARANACAK

Adayların, milletvekillerinin üçte iki çoğunluğunu alması gerekiyor. İlk turda eğer bu sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçimi yapılacak. İkinci turda, basit çoğunluğu (yarıdan bir fazla) alan aday kazanacak.

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor. Seçilecek cumhurbaşkanı, meclisteki en büyük grubun başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek.

Irak'ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı. Mevcut hükümet ise "günlük işleri yürütme hükümeti" olarak görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
