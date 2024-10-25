Üye Girişi
Haberler

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefi imha edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar bölgelerine yönelik hava harekatında 34 terör hedefinin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefinin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GECE YARISI 34 HEDEF İMHA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim saat 23.30'da hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
Harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefi imha edildi
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Dış Politika Güvenlik Politika 3-sayfa Hakurk Güncel Terör Gara Irak

Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil'den pasajlar okundu

Gülen'in cenaze töreninde bir kardinal İncil'den pasajlar okudu

 Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var
Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi
500

Yorumlar (2)

Buba Nasler:

Komik olmayin yunan datcaya iki kere daldi TUSAŞ a teröristler daldi... birakin kimi kandiriyorsunuz. Güvenlik sifir. Amik ovasinda savasacak irk biz degiliz. Allah Rahmet eylesin şehitler imize. ??

0
0
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Çok sayıda terör etkisiz hale getirildi değil. canları alındı, gebertildi diye haber paylaşılması gerekir.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Akhisar, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni İsviçre Büyükelçisi Şebnem İncesu kimdir? Şebnem İncesu hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Zambiya Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle kimdir? Hüseyin Barbaros Dicle hayatı ve biyografisi! 25-26 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Çumra elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak hayatı ve biyografisi! Adana elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir? Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.