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Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedeflerine Hava Harekatı Gerçekleştirildi

Irak'ın Kuzeyinde Terör Hedeflerine Hava Harekatı Gerçekleştirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekatında 24 hedefin imha edildiğini açıkladı. Harekatta yerli ve milli mühimmat kullanıldı ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedefin imha edildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 18 Eylül 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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